Een podcast over belangrijke vraagstukken: Wat je niet leert

Soms loop je tegen dingen aan in het leven die je niet leert op school, maar wél had willen weten. Toch fijn dat we tegenwoordig podcasts hebben die ons verder kunnen helpen.

Van keuzes maken, falen en omgaan met kritiek tot grenzen aangeven en alleen zijn. Nellie Benner, Anne Gras en Sander Nieuwenhuijsen gaan in Wat je niet leert op zoek naar antwoorden op dit soort emotionele en soms ook praktische vraagstukken. Online editor Merel luisterde een paar afleveringen van deze podcast en werd enthousiast.

Afleveringen om mee te beginnen

Mijn favoriete aflevering (tot nu toe) is de aflevering over plezier. Dit is ongetwijfeld omdat het een onderwerp is dat mij al langer bezighoudt: hoe maak je plezier? Hoe zoek je als volwassene plezier op en hoe maak je er ruimte voor in je dagelijks leven? Ik werd er heel blij van om de podcastmakers over dit onderwerp te horen praten. Wat ze zeggen is heel herkenbaar: er is heel veel plezier te beleven in de wereld, maar je moet er wel zelf naar op zoek. Los daarvan moet je er tijd voor maken, want als je niet uitkijkt staat je agenda vol met dingen die niet veel met plezier te maken hebben.

Een andere aflevering die me aansprak is die over boosheid. In deze aflevering spreken de makers een paar professionals die haarfijn uitleggen waarom boosheid de meest ingewikkelde emotie is die we kennen. Immers; voor velen van ons geldt dat we niet geleerd hebben om op een constructieve wijze boos te worden. Dat zorgt ervoor dat we óf uit ons vel springen óf imploderen. Beide niet zo handig. De podcast leerde me dat er allerlei trucs zijn om je boosheid beter te leren uiten.

Niet-zo-serieuze levenslessen

Het concept van de podcast vind ik leuk omdat er soms best gevoelige onderwerpen worden besproken (zoals de band met je ouders of verbroken liefdesrelaties), maar alles wordt op een luchtige en soms zelfs grappige manier gebracht. Dat maakt het – voor mij – prettig om naar te luisteren. Sommige podcasts vind ik wat serieus of zwaar op de hand, vooral wanneer er professionals aan het woord komen. Dat is bij Wat je niet leert zeker niet het geval en tóch leer ik een heleboel.

Je luister Wat je niet leert via je favoriete podcast app of op Spotify.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Element5 Digital/Unsplash.com