Podcasttip: Nothing Much Happens

Dat een podcast allerlei vormen kan aannemen bewijst Nothing Much Happens maar weer eens. Dit keer geen interviews of reportages, maar verhalen om bij in slaap te vallen.

Vredige verhalen (waarin, inderdaad, niks gebeurt)

De maker en host van Nothing Much Happens, Kathryn Nicolai, heeft een duidelijke bedoeling met haar podcast: let’s get sleepy. Dat doet ze door verhalen te schrijven en in te spreken waarin – zoals de titel van de podcast al doet vermoeden – vrijwel niks gebeurt. Het zijn stuk voor stuk kalme verhalen waar je je heel goed door gaat voelen: een omschrijving van een bakkerij en al het lekkers dat er te koop is, een verhaal over een spelletjesavond met vrienden, een beschrijving van een wandeling door het bos. De podcast bestaat al een paar jaar, dus er zijn heel veel verhalen om terug te luisteren.

Lekker deinen

De verhalen worden allemaal twee keer voorgelezen: de eerste versie is al heel kalm, de tweede nóg kalmer. Dit geeft je brein de gelegenheid om lekker weg te deinen op het verhaal. Grote kans dat je tijdens de eerste keer voorlezen al in slaap bent gevallen. Vergeet daarom ook niet de optie ‘afsluiten aan het einde van het verhaal’ te kiezen in je podcastapp, anders blijft je telefoon de hele nacht podcasts afspelen terwijl je slaapt.

Je zou Nothing Much Happens ook kunnen luisteren op een dag dat je je gestrest voelt, of wanneer je een middagdutje wilt doen. De prettige stem van Nicolai en de gezellige, vredige verhalen maken dat je niet anders kunt dan ontspannen.

Ontspan

Luister Nothing Much Happens hier of via je favoriete podcastapp.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Kinga Chicewicz