Podcasttip: Een soort god

Een soort god is een podcast van de Volkskrant over een sekte (ontstaan binnen een kungfuvereniging) en over hoe slimme, jonge mensen verleid werden daar onderdeel van uit te maken – met alle gevolgen van dien. Zeker geen makkelijk onderwerp, maar wel belangrijk om eens bij stil te staan, vindt online editor Merel.

Kan het jou ook overkomen?

Wat als diegene die jij het meest vertrouwt, al jouw gedrag wil controleren? In Een soort god onderzoeken Volkskrant-journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen hoe het kan dat mensen in een sekte belanden. Kan dit jou ook overkomen?

Het korte antwoord is: ja, dat kan jou ook overkomen. Als je luistert naar het verhaal van deze mensen denk je ongetwijfeld wel een keer of twee: dit had over mij kunnen gaan. Of over mijn buurjongen of mijn nichtje. Het gevaarlijke van sektes is dat ze opereren volgens onderdrukkende methodes. Ze isoleren je heel langzaam van de buitenwereld. Na een tijdje weet je eigenlijk niet meer wat je zelf nou vindt van dingen en ben je geneigd om een leider te volgen, want dat voelt dan veiliger.

Hoopvol verhaal

Merel: “De eerste afleveringen van de podcast vond ik behoorlijk beklemmend en ik begon te denken dat het niet goed zou komen met de mensen over wie de podcast gaat. Maar gelukkig komt daar in de loop van de afleveringen verandering in en krijgen we juist een krachtige en hoopvolle kant van dit verhaal te horen. Er zijn zes afleveringen en er volgt nog een bonusaflevering. Die zal gaan over de rechtszaak die er tegen de leider van deze sekte gehouden wordt.”

Je kunt de podcast luisteren via de website van de Volkskrant, via Spotify en in je favoriete podcastapp.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Siddharth Bhogra/Unsplash.com