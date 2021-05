Podcasttip: How to fail met Gloria Steinem

Het kan niet altijd goed gaan in het leven. In de podcast How to fail spreekt Elizabeth Day met verschillende gasten over wat ze geleerd hebben van hun fouten.

In de podcast viert Elizabeth Day de dingen die juist fout gaan in het leven. Ze spreekt in verschillende seizoenen en afleveringen over allerlei onderwerpen: waarom het soms mis ging in het verleden op school, over falen, extravert zijn en over angsten.

In seizoen 8 praat Elizabeth met Gloria Steinem. In Flow 5 lees je een verhaal over deze feminist, activist en schrijver. Voor Elizabeth is Gloria een heldin. Samen spreken ze over het falen van Gloria in het begrijpen van haar moeder en in het leren van nieuwe lessen. Daarnaast vertelt ze over haar leven waarin ze al jarenlang strijdt tegen vrouwenhaat, racisme, seksisme en onrecht.

Meer lezen en luisteren?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Getty Images