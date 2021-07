Podcasttip: Moderne Liefde

Hoe is het om lief te hebben in 2021? Corine Koolen – ook wel bekend van haar ‘relatierubriek’ in Volkskrant Magazine en haar eerdere podcast Van twee kanten – maakte een gloednieuwe podcastreeks om een antwoord te vinden op deze vraag.

Corine verdiept zich al jaren in dit thema en zag de liefde door de jaren heen veranderen. Relaties namen andere vormen aan, labels verdwenen (en/of verbreedden) en vriendschappen kregen andere functies. Over al dit soort onderwerpen verschijnt er vanaf nu elke twee weken een nieuwe aflevering van de podcast Moderne liefde.

Anders dan je misschien zou verwachten, draait de eerste aflevering om het beëindigen van een vriendschap. Hoe doe je dat? En kun je daar ook spijt van krijgen? Een vrouw vertelt openhartig over hoe het voor haar was om een dierbare vriendschap kwijt te raken en reflecteert op hoe ze vandaag de dag dingen wellicht anders zou aanpakken.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Artur Kornakov/Unsplash.com