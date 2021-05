Podcast over het brein: Untangle – Mindfulness for curious humans

Untangle – Mindfulness for curious humans is een fijne podcast over geest- en breinzaken.

In deze podcast leggen Patricia Karpas en Ariel Garten, experts op het gebied van meditatie en neurowetenschap, hoe het werkt in je brein. Ook vertellen ze hoe mindfulness en meditatie kunnen helpen bij het beter omgaan met stress en veranderingen.

Gasten van de podcast delen er hun tips en persoonlijke ervaringen. De onderwerpen variëren van zelfvertrouwen en eenzaamheid tot relaties en breingezondheid.

Samenstelling Jeannette Jonker Fotografie Jared Rice/Unsplash.com