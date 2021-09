Podcasttip: Puur Natuur, over de afwisselende natuur van ons land

Waarom zijn wilde bloemen zo belangrijk, hoe gaat het met de wolf in Nederland en wat maakt de Marker Wadden zo bijzonder?

Met de podcast Puur Natuur van Natuurmonumenten hoor en leer je meer over de afwisselende natuur in ons land. De presentatoren Stefan Plugge en Frans Bosscher gaan met boswachters, biologische boeren en bijenexperts op pad om te kijken hoe we de natuur een handje kunnen helpen. Natuurmonumenten verwacht verhalen uit meer dan 355 natuurgebieden te maken.

Meer lezen?

Fotografie Larry George/Unsplash.com