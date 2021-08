Read My World: hét festival voor literatuurliefhebbers

Liefhebbers van literatuur, poëzie en muziek opgelet: op 2, 3 en 4 september kun jij je hart ophalen op het Read My World festival in de Amsterdamse Tolhuistuin. Het festivalthema voor 2021 is ‘With Care’. Dit kun je breed opvatten: zorgen voor jezelf, zorgen voor de wereld of zorgen voor je community.

Read My World kiest elk jaar een ander land of gebied als uitgangspunt voor het festival. Omdat er, vanwege corona, nog niet zo gemakkelijk (wereldwijd) gereisd kan worden, komen dit jaar alle gasten uit Europa. Een (kleine) greep uit de line-up: Sulaiman Addonia, Anna Moï, Dalilla Hermans, Athena Farrokhzad, Eva van Manen, Nancy Jouwe, IKRAAAN, Munganyende Hélène Christelle, Daan Borrel en Hengameh Yaghoobifarah.

Inspirerende route

Op donderdag 2 september is er een openingsavond, die traditioneel gezien met muzikale performances wordt omlijst. Om het festival zo veilig mogelijk voor alle bezoekers te houden, kies je op de twee avonden daarna (vrijdag 3 en zaterdag 4 september) een route om te volgen. In totaal zijn er zes routes die je langs talloze inspirerende programma’s leiden. Er zijn panelgesprekken met auteurs, poëtische voordrachten, muzikale optredens, workshops… kortom; er is voor ieder wat wils. Lees de uitgebreide beschrijvingen van de routes hier.

Hapje en meer

Een festival is natuurlijk geen festival als je er niet lekker kunt eten en drinken: daar zorgt de Foodtruck van de Tolhuistuin voor. Wanneer je besluit te komen eten op het festival, ben je ook nog in de gelegenheid om de randprogrammering mee te krijgen. Ook die is heel divers: er zal een leesclub zijn, een boekpresentatie, een poëzie workshop en een live podcastopname.

Vind hier alle praktische informatie over het festival.

Via deze link kun je je kaartje kopen.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Jan Boeve/Read My World