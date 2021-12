Sisi is terug: tijdens de feestdagen gaat een nieuwe miniserie in première op NPO

We krijgen altijd een beetje een nostalgisch gevoel als we de originele Sisi-films zien. Dit jaar kunnen we extra genieten, want een Duitse re-make van het kostuumdrama gaat deze feestdagen in première op NPO.

Vanaf 24 december zijn alle afleveringen, zes in totaal, van een vernieuwde versie van Sisi te zien op NPO Plus, en op oudejaarsavond worden de eerste twee afleveringen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2. Ook de re-make vertelt het historische en waargebeurde verhaal van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, ook wel Sisi, die als tiener valt voor keizer Franz Josef en zo in een turbulent liefdesverhaal stapt.

Met thema’s als liefde, vrijheid, familie en eigen keuzes maken is dit tijdloze verhaal geschikt voor de hele familie. Ook van Flow’s Irene zijn de originele films de favoriete kerstfilms van het jaar, en hopelijk kunnen we deze nieuwe miniserie aan ons rijtje van favorieten toevoegen. Benieuwd? Hieronder vind je vast een trailer.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie NPO