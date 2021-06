Stap uit de bubbel van thuis in deze bijzondere ‘stadscocon’

We mogen weer naar het museum. En daar zijn we hartstikke blij mee. In de Sint Janskerk in Schiedam kun je nu een heel bijzonder kunstwerk van Florentijn Hofman bekijken.

Kunstenaar Florentijn Hofman heeft een giga-kunstwerk gemaakt dat geëxposeerd wordt onder het dak van de Sint Janskerk in Schiedam. In de ‘stadscocon’ kun je de bubbel van thuis even verlaten om na te denken en tot rust te komen: te cocoonen. En de groene kleur? Die staat volgens de maker voor religie, overleven en hoop. Maar je kunt vooral alles loslaten als je er binnenstapt.

Het kunstwerk is gratis te bezoeken. De kerk is open tot en met 12 september. Via de website kun je een tijdslot reserveren om het kunstwerk te bekijken.

Benieuwd naar nog meer werk van Florentijn Hofman? Neem een kijkje op zijn website.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Aad Hoogendoorn