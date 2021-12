Tijd voor een kerstfilm: dit zijn de favorieten van de redactie

Irene Smit, creative director: Toen ik zo’n acht jaar was, bracht ik de kerstvakantie meestal door bij mijn nichtjes in een klein dorpje in de Achterhoek. De dagen bestonden meestal uit in pyjama rondhangen, strips lezen, mandarijntjes en geroosterd wit brood met suiker eten en: alle delen van Sissi kijken. Wat een fijne herinneringen, ik kan nu nog voelen hoe relaxt die dagen waren, hoe heerlijk ik op die bank hing en hoe dat geroosterde brood rook. Grappig dat nu nog steeds elk jaar Sissi wordt uitgezonden op tv. Elk jaar neem ik me dan ook voor het toch nog eens te kijken maar komt het er niet van. Wie weet dit jaar wel, ik ga weer een poging doen. En ik denk dat het dit jaar gaat lukken want afgelopen zomer was ik op Corfu en heb ik het zomerpaleis van de keizerin van Oostenrijk en Hongarije Elisabeth (oftewel Sissi) bezocht. Wauw, wat een mooie plek, wat een prachtig paleis, en je snapt, even voelde ik me Sissi toen ik over de zee uit keek vanaf haar prachtige terras in een weelderige tuin.