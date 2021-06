Leestip: de boeken van Elif Shafak

Elif Shafak leerde al jong te schrijven door alle stukjes van haar ingewikkelde leven aan elkaar te lijmen. Verhalenland is haar thuis.

Elif Shafak is introvert, maar spreekt zich onvermoeibaar en waar dan ter wereld ook uit tegen maatschappelijk onrecht. Ze schrijft onder andere over identiteit en doorbreekt maatschappelijke taboes. Hiermee geeft ze de gemarginaliseerden, achtergestelden, rechtelozen en gecensureerden een stem. Shafak schrijft zowel in het Engels als Turks en is de meest gelezen auteur van Turkije. Haar werk – 18 boeken, waarvan 11 romans – is in 54 talen vertaald en op sociale media heeft ze miljoenen volgers.

Shafak vindt dat schrijvers verplicht zijn om zich uit te spreken over wat er gebeurt in de wereld. In haar essay Zo houd je moed in een tijd van verdeeldheid schrijft ze: ‘We leven in een tijdperk van te veel informatie, minder kennis en nog minder wijsheid. Die verhouding moet worden omgekeerd. We hebben absoluut behoefte aan minder informatie, meer kennis en veel meer wijsheid.’

Daarnaast denkt ze dat we de complexiteit van de huidige maatschappij alleen kunnen begrijpen door elkaar verhalen te vertellen én door bereid te zijn om echt te luisteren naar de verhalen van anderen. Shafak: ‘Naarmate we meer inzicht in de worsteling van mensen van verschillende achtergronden verwerven en ons een voorstelling beginnen te maken van andere levens dan het onze, krijgen we een idee van de complexiteit en rijkdom van identiteiten – en van de schade die we aanrichten bij onszelf en anderen als we die proberen te reduceren tot één enkel definiërend kenmerk.’

De boeken van Elif Shafak.

