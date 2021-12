Tips voor een slow kerstdiner (inclusief recepten)

Waar komt toch het idee vandaan dat we voor het kerstdiner een hele dag in de keuken zouden moeten staan? Gezellig samen koken en eten is fijn, maar nog fijner is het als niemand stress krijgt van de feestdagen. Online editor Merel deelt graag haar tips met je.

DIY pakketten

Twee jaar geleden dachten we (mijn schoonfamilie en ik) dat we het onszelf dat jaar lekker makkelijk zouden maken met kerst. We bestelden een pakket via een krant, met recepten en alle ingrediënten om die recepten te kunnen maken. Het resultaat: we hebben een hele middag en een deel van de avond in de keuken gestaan, met vier man, en toen we eenmaal aan tafel konden waren we alle vier doodop en hadden we eigenlijk niet eens meer zin om te eten.

Dat kon niet de bedoeling zijn. Dus dachten we vorig jaar, toen we kerst sowieso kleiner vierden; we houden het simpeler. Dit keer kozen we voor een pakket van één van onze favoriete restaurants. Dit zou een pakket zijn dat we echt ‘alleen maar even in elkaar hoefden te flansen.’ En die belofte kwam uit. Oké, het was wel een pakket met veel bakjes (en cijfercodes op deksels,) maar het was inderdaad heel snel klaar. Het leverde een heel ontspannen avond op en we besloten: dit is wat we volgend jaar weer willen.

Houd het klein

Natuurlijk kan het heel leuk zijn om net een beetje meer uit te pakken met kerst. Misschien wil je die dagen juist eens iets anders eten dan je normaal gesproken doet. Maar stel dat het je echt stress geeft – omdat je niet van koken houdt of omdat je een heel druk (gezins-)leven hebt; waarom zou je het jezelf dan niet makkelijker maken? Houd het klein en eenvoudig; kerst zal er niet minder gezellig om zijn.

Hoe pak je dat aan? De makkelijkste maaltijden zijn die je al van tevoren kunt maken en die je vervolgens alleen nog maar even in de oven hoeft te schuiven. Ovenschotels en hartige taarten zijn daarvoor ideaal. Dat geldt ook voor soepen die je van tevoren al gekookt hebt en alleen nog hoeft op te warmen. Of wat denk je van een stoofpot die je ‘s middags maakt en lekker lang op het vuur zet? Kunnen jij en je gasten ondertussen een spelletje spelen.

Verzin je eigen tradities

Verder gaan we voor recepten die niet een eindeloze lijst aan ingrediënten bevatten; als je naar meerdere winkels moet is een recept eigenlijk niet eenvoudig genoeg. We willen gerechten die zowel weinig voorbereiding als weinig afwas opleveren. Wat denk je van gerechten die je samen aan tafel in elkaar klust? Wij snappen wel waarom gourmetten en kaasfonduen zo populair zijn met de feestdagen, immers, het gaat uiteindelijk allemaal om het samen zijn en de gezelligheid.

Onthoud ook vooral dat het leuke aan volwassen zijn is dat jij zelf de regels mag bepalen. En dus mag je ook je eigen tradities verzinnen. We zijn vaak geneigd om te doen wat de generaties voor ons altijd deden, maar dat dus helemaal niet. Stamppot of pannenkoeken met kerst? Klinkt goed. Een verwarmende soep na een frisse kerstwandeling door het bos? Heerlijk. Pizza’s bestellen op Kerstavond? Een topidee als je het mij vraagt. Wat je ook doet: gun jezelf de rust en de ruimte die je nodig hebt deze kerst.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Jordan Arnold/Unsplash.com