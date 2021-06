Vincent van Gogh: 3 tips over wat je kunt leren van zijn werk

Wat kunnen we allemaal leren over onszelf en het leven als we (opnieuw) de tijd nemen voor het werk van Vincent van Gogh? Journalist Catelijne Elzes verzamelde 3 tips.

Catelijne: ‘Net als velen kende ik de schilderijen van Vincent van Gogh (1853-1890) wel. De aardappeleters, Het gele huis, Zonnebloemen, Amandelbloesem, De sterrennacht… Behalve dat ik ze een aantal keer in het echt had bewonderd, zie je ze ook op posters, dienbladen, sleutelhangers en mondkapjes. Been there, seen that, dacht ik. Totdat ik werd uitnodigt om eens op een heel andere manier naar Van Goghs kunstwerken te kijken met onderstaande tips.’

Podcastserie: Van Goghs Mooiste Brieven

Nederlandse schrijvers, acteurs en muzikanten lezen voor uit de beroemde brieven van Vincent van Gogh en vertellen wat haar of hem persoonlijk raakt. Soms komen ze hierdoor ook tot inzichten.

De podcastserie vind je op de website van het Van Gogh Museum. Ook op deze site: de online collectie, alles over zijn leven en gratis downloads van boeken.

YouTube-serie: Van Gogh Questions

In de YouTube-serie Van Gogh Questions beantwoordt onderzoeker Bregje Gerritse de meest gestelde vragen over de kunstenaar. Vragen, zoals: waarom maakte hij zoveel zelfportretten? En, wat is zijn favoriete kleur?

De Youtube-serie van het Van Gogh Museum vind je hier.

Tutorial: tekenen en schilderen als Vincent van Gogh

Stap voor stap uitgelegd krijgen hoe je het werk van Van Gogh kunt naschilderen. Op YouTube zijn er veel fijne tutorials te vinden.

Catelijne: ‘Om meer van Van Gogh op te steken, ben ik zijn werk gaan naschilderen. Ik kan niet echt schilderen, maar het was leuk om te doen en ik merkte hoe ontzettend knap het is wat hij maakte. Ik kwam er ook achter dat hij geregeld met dikke klodders smeerde, speelde met verf en hoe fijn dat is.’

Wij vinden deze Van Gogh YouTube-tutorial over De sterrennacht fijn.

Tekst Catelijne Elzes Fotografie Tabitha Turner/Unsplash.com