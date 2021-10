Vind gemakkelijk lokale producten bij jou in de buurt met déze website

Een vers doosje eieren van de boer, een kraampje met pompoenen of een winkeltje met cadeaupakketten met streekproducten. Overal in Nederland kun je lokaal kopen. Via de website Lokaalwijzer weet je precies waar je moet zijn voor welke lekkernijen.

Mensen die een winkeltje aan huis of een kraampje aan de weg hebben kunnen zich aanmelden op de site. Ze laten zien welke producten ze verkopen, wie ze zijn en waar ze wonen. Van Zeeland tot Groningen, overal vind je wat lekkers. Je kunt de adressen gemakkelijk opslaan, zodat je later nog kunt zien waar je die aardappels of eieren hebt gekocht.

Op de website vind je naast de adressen ook tips over welke seizoensproducten er op dit moment zijn en worden er verhalen gedeeld van aanbieders in de regio. Heb je lokaal iets gekocht? Dan vragen de mensen van Lokaalwijzer graag om je mening en ervaringen. Zo kun je anderen ook helpen om misschien wat vaker lokaal te kopen.

Neem hier een kijkje op de website van Lokaalwijzer om producten bij jou in de buurt te ontdekken.

Tekst en fotografie Rachel Vieth