3x leestips voor deze kerst

De feestelijke versieringen worden uit de kast gehaald en de nostalgische kerstmuziek staat weer op repeat. Om in de ultieme kerststemming te komen, deelt online redactiestagiaire Sara Assarrar drie sfeervolle leestips voor deze kerst.

Dickens’ Kerstverhaal – Charles Dickens (herteld door Merel Leene)

Over het boek

Geest!’ zei Scrooge. ‘Laat me alsjeblieft niet méér zien. Breng me naar huis. Waarom vind je het zo leuk om me te kwellen?’

Op 24 december 1843 verscheen de allereerste druk van Dickens’ A Christmas Carol in Prose, en alle 6.000 exemplaren waren diezelfde avond nog uitverkocht. Sinds die tijd is het altijd een klassieker gebleven. Want wie kent het verhaal over de gierige zakenman Ebenezer Scrooge niet? Merel Leene hertelt deze klassieker en Sophie Pluim maakt er illustraties bij. (Blossom Books)

Waarom ik het aanraad

Dickens’ Kerstverhaal maakt deel uit van de Wereldklassiekers-serie. Met deze serie steekt uitgeverij Blossom Books oude klassiekers, zoals Frankenstein en Romeo & Julia, in een nieuw jasje. De verhalen blijven hetzelfde, maar ze lezen wat makkelijker weg. Zo kun je op een plezierige en laagdrempelige manier kennismaken met oude verhalen.

In deze prachtige uitgave van Dickens’ Kerstverhaal word je aan de hand van levendige beschrijvingen meegenomen naar Kerstmis in Londen rond de 19e eeuw. Merel Leene weet een steengoede hervertelling neer te zetten en de illustraties van Sophie Pluim zijn angstaanjagend mooi. Ondanks dat ik Dickens’ Kerstverhaal nooit eerder had gelezen, – ik heb alleen een paar verfilmingen op televisie gezien – wist dit verhaal mij een heel nostalgisch gevoel te geven. Ik heb tot nu toe alle boeken uit de Wereldklassiekers-serie gelezen en Dickens’ Kerstverhaal is door de boodschap en de kerstsfeer absoluut mijn favoriet.

Een winter vol verhalen – Frits Abrahams & co

Over het boek

Toen duidelijk werd dat ons een langere periode van thuisblijven, thuiswerken en thuis lezen te wachten staat, vroegen wij een aantal geliefde auteurs een verhaal te schrijven om ons de donkere dagen door te helpen. Zo ontstond een meesterlijk winterboek dat zijn weerga niet kent: een staalkaart van korte verhalen, herinneringen, brieven, gedichten, kleine essays, vergeten geschiedenissen, teruggevonden fragmenten. Iedere auteur brengt een andere wereld tot leven, van kerstconcert tot gevangenis, van schildersatelier tot oerwoud, om in op te gaan bij de haard of de centrale verwarming. (Uitgeverij Balans)

Waarom ik het aanraad

Toen ik Een winter vol verhalen ging lezen, had ik mijn kaarsjes aangestoken en mijn lichtjes aangeklikt. Met een kop thee in de hand liet ik me verrassen door de verschillende verhalen en plekken die in dit boek aan bod komen. Denk aan: persoonlijke verhalen, familiegeschiedenis, verzonnen verhalen, poëzie en verhalen uit de oudheid. Alles wordt goed met elkaar afgewisseld en dat zorgt voor een prettige leeservaring. Uitgeverij Balans beschrijft Een winter vol verhalen als een literaire toverdoos en ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Twaalf dagen voor kerst – Jennifer Bayliss

Over het boek

Twaalf dates met twaalf verschillende mannen. Het lot zou Kate goed gezind moeten zijn…

De vierendertigjarige Kate Turner vindt daten maar onzin. Het besneeuwde, slaperige stadje Blexford zit immers niet bepaald vol met date-waardige, leuke mannen. Trouwens, wie heeft een man nodig als ze haar geluk heeft gevonden in haar carrière als illustrator en in haar ‘bijbaantje’ als bakker voor het café van haar jeugdvriend Matt? Maar dan schrijft haar goedbedoelende beste vriendin Laura haar in voor een datingbureau. Daar beloven ze eenzame singles te helpen om liefde te vinden voor de kerstvakantie begint. (Luitingh-Sijthoff)

Waarom ik het aanraad

In Twaalf dagen voor kerst staat er in elk hoofdstuk een date centraal. De dates zijn heel vermakelijk en brengen Kate in allerlei humoristische situaties. Ze gaat onder andere een winterwandeling maken, schaatsen en een peperkoekhuisje bouwen. Daarnaast leest dit boek heerlijk weg. Het gaf me het gevoel alsof ik naar een romantische komedie aan het kijken was. Twaalf dagen voor kerst is geen literair hoogstandje, maar het maakt je vrolijk en brengt je in de kerststemming.

Tekst en fotografie Sara Assarrar