5 boeken over rouw

Rouwen is heel persoonlijk. Maar omdat we in tijden van immens verdriet toch graag grijpen naar ‘richtlijnen’, delen we vijf boeken over het proces van rouwen.

Helpen bij verlies en verdriet – Manu Keirse

Kierses boek is het resultaat van vijftig jaar onderzoek en luisteren naar mensen. “Verlies en verdriet staan om de hoek in ieders leven.”

Resilient grieving – Lucy Hone

Na de dood van haar twaalfjarige dochter Abi, werden Hone en haar familie verteld dat het vijf jaar zou duren om over haar dood heen te komen. “Ik had geen vijf jaar. Ik had twee zoons van veertien en zestien die me nodig hadden.” Haar motto werd: ‘Verlies niet at je hebt aan wat je hebt verloren.”

Optie B – Sheryl Sandberg, Adam Grant

Sandberg noemt in haar boek (geschreven na de dood van haar echtgenoot) de mensen die rouw bij de naam durven noemen ‘openers’. Mensen die dat niet durven, mensen die jouw verdriet meteen op zichzelf betrekken, mensen die veroordelend zijn, noem ik zelf ‘de eenzaamheidsverdubbelaars’.

Consolations – David Whyte

“The ultimate touchstone of friendship is witness, the equal privilege of being granted the sight of the essence of another, to have walked with them and to have believed them, and sometimes just to have accompanied them for however brief a span, on a journey impossible to accomplish alone.”

Je bent jong en je rouwt wat – Lisanne van Sadelhoff

Lissanne zat met haar moeder op de bank een komedie te kijken toen haar moeder ineens zei: “Als ik er niet meer ben, ga jij zeker een boek schrijven, hè?”

Nadat haar moeder jong stierf, wist Lisanne zeker dat er een handboek zou zijn over rouwen; een stap voor stap uitleg hoe het zou moeten. Die was er niet. Dus schreef ze zelf een boek over rouwen, en over hoe er geen stap voor stap handboek kán zijn: “Rouw is een wezen dat maar wat doet. Het enige dat ik kon doen, was meedeinen op de grilligheid ervan. In die zin had ik geen idee waar ik mee bezig was, of hoe het moest. (Nog steeds niet, eigenlijk.)”.