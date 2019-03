Astrid & Irene: dobberend bootje

Vroeger lagen we regelmatig wakker. Om kruisrakketten en de Koude Oorlog, want wat nou als iemand toch per ongeluk op die knop drukte (Irene)? Om de zeehondjes (Astrid), want het raakte ons zo, die beelden van doodgeknuppelde beestjes.

Inmiddels hebben we een – misschien niet altijd handige, maar wel effectieve – manier gevonden om met de grote wereldproblemen om te gaan: we sluiten ons er een beetje voor af. Het journaal kijken we niet meer zo vaak en in plaats van urenlang te speuren naar wie, wat, waar en wanneer bij een terroristische aanslag (Astrid), maken we nog een wandeling in de duinen.

Maar we doen ook wat anders, en dat is proberen te begrijpen hoe het zit. We denken na over waar we invloed op hebben, en proberen daar onze tijd en energie in te stoppen. Een goed achtergrondstuk in de krant lezen helpt dan, omdat we het nieuws dan een beetje begrijpen. We worden rustiger als wordt uitgelegd hoe het komt dat zo veel mensen boos zijn. Als wordt geduid waarom we in zo’n onzekere wereld leven. Als verbanden worden gelegd en dingen in hun context worden geplaatst.

De wereld voelt tegenwoordig (nog meer dan vroeger toen we klein waren) angstaanjagend en onbegrijpelijk. Maar toch, door dat beetje overzicht, komen we verder. Financieel analist Carl Richards adviseert iedereen een lijst te maken van alle zaken waar je wél invloed op hebt en vervolgens die dingen met kleine stapjes in praktijk te brengen. Dat doen we dus: nadenken over wat we zelf kunnen doen. In ons dagelijks leven, in hoe we met mensen omgaan, in hoe we anderen kunnen helpen, in hoe we de natuur kunnen beschermen.

Ook met Flow willen we een mini-steentje bijdragen aan het beter maken van de wereld. Door geen te perfecte plaatjes en te perfecte levens voor te schotelen, en door je te helpen de wereld een beetje te begrijpen. Wat zijn we daarom blij met het mooie verhaal van journalist Annemiek Leclaire waarin ze dat onzekere gevoel duidt dat we allemaal hebben over de wereld van nu. Ze vertelt dat ze zich soms een dobberend bootje voelt op een onstuimige zee en laat zien hoe je toch kunt ankeren op die grillige golven. Het gaat om samen, kleine stapjes, aandacht. Doen jullie mee?

Flow 2.

*Een stuk van het verhaal van Annemiek lees je binnenkort online.

Fotografie Danique van Kesteren