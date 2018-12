Astrid & Irene: Heidi’s

Bescheidenheid siert de mens. Op de een of andere manier zit dat zinnetje diep in ons verankerd. Hoe het er komt, weten we eigenlijk niet. Hebben we het meegekregen in onze jeugd (zoals Annemiek Leclaire zo mooi beschrijft in het openingsverhaal van Flow 8: de zinnetjes van je ouders die nog een leidraad zijn in het dagelijks leven)? Is het iets typisch Nederlands, vooral niet je hoofd boven het maaiveld willen uitsteken? Of heeft het te maken met het Heidi/Howard-effect (een experiment waaruit blijkt dat als een vrouw zegt dat ze ergens goed in is, we vinden dat ze opschept, terwijl we dat bij mannen zelfvertrouwen noemen)?

Hoe dan ook, we zijn niet van die roeptoeters. En dat zat ons even in de weg toen we vorige maand tien jaar bestonden en we eigenlijk megatrots aan iedereen wilden vertellen hoe bijzonder Flow is. Na een goed gesprek met elkaar over onzekerheden en waarom dan, besloten we dat het tijd was om het anders te doen. We namen nog eens onder de loep wat we allemaal hebben bereikt (Flow in 39 landen!), lazen nog eens die lieve reacties van over de hele wereld (‘Your magazine fills my heart with peace, joy and hope’, schreef iemand onlangs) en keken trots en blij om ons heen naar al die leuke lieve inspirerende mensen die met ons die mooie dingen maken.

En ineens viel het kwartje: dat hebben we toch maar mooi bereikt. We maken het leukste tijdschrift van de wereld! Voortaan zijn we proud Heidi’s en gaan we wat vaker opscheppen. En eigenlijk vinden we dat alle vrouwen dat zouden moeten doen. Weg met dat klein maken, wees eens wat vaker trots op jezelf. En ja, zeg het vooral ook hardop.

Lees meer in Flow 8.

Fotografie Danique van Kesteren