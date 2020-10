Belbuddy’s tegen eenzaamheid onder jongeren

Eenzaamheid komt in deze tijd helaas veel voor – ook onder jongvolwassenen. Onze collega’s van Margriet zijn het mooie initiatief Belbuddy’s gestart. Een bellijn waar jongeren telefonisch bij Margriet-lezeressen terechtkunnen voor een goed gesprek.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, maar wist je dat meer dan tien procent van de jongvolwassenen (25-35 jaar) in Nederland zich ook eenzaam voelt? Ze ervaren gevoelens als leegte, hebben het idee dat ze er niet toe doen en voelen druk door een vertekend beeld op social media. Met het initiatief Belbuddy’s hoopt Margriet het taboe rondom eenzaamheid onder jongvolwassen te doorbreken.

Hoofdredacteur van Margriet Hélène Delhaas vertelt: “We wilden meer doen dan alleen over het onderwerp schrijven. Vooral in deze tijd waarin corona een enorme impact heeft op ons sociale leven en eenzaamheid meer dan ooit voorkomt, wilden we ook echt iets praktisch doen. Zo is het idee voor de Belbuddy’s ontstaan.”

Voel jij je weleens eenzaam en wil je graag je verhaal kwijt? De hele maand oktober kun je (anoniem) bellen met de Belbuddy’s via 088-0767700.

In gesprek over eenzaamheid

In oktober bieden lezeressen van Margriet een luisterend oor aan jongeren. Van maandag t/m vrijdag van 18:30 tot 22 uur zitten ze klaar.

Het initiatief start tijdens de jaarlijkse week tegen Eenzaamheid.

