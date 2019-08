5 tips om te minderen met plastic

Will McCallum is Head of Oceans voor Greenpeace en weet dus als geen ander hoe groot het huidige plasticprobleem is. In zijn boek Hoe je stopt met plastic schrijft hij over de omvang van het probleem, maar vertelt hij vooral over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat er verandering komt.

Hieronder zijn vijf beste tips die kunnen helpen plastic uit de wereld te bannen.

Koop enkele plasticvrije spullen Dat had je misschien niet verwacht: het belangrijkste advies in een boek over het terugdringen van de hoeveelheid afval die we produceren, is een tip om te gaan winkelen. Essentiële spullen voor een plasticvrij leven zijn: een mooie waterfles, een herbruikbare koffiekop, een draagtas voor je boodschappen, een brooddoos en een paar bewaardozen voor in de keuken. Ruim alle plastic op Begin in de badkamer, neem dan de slaapkamer onder handen en eindig in de keuken. Kijk naar de lijst met ingrediënten op je cosmeticaproducten en controleer of er microbeads oftewel microplastics inzitten. Ruim plastic wegwerprietjes en -bestek op. Verspreid het plasticvrije woord We nemen sneller goede raad van vrienden en familieleden aan dan adviezen uit een boek of een tv-programma. Geef je vrienden en buren handige tips. Verspreid het goede nieuws dat een plasticvrij leven gemakkelijker is dan ze denken. Alle beetjes helpen. Maak enkele plasticvrije plannen Plastic uitbannen vergt enige planning. Maak op een regenachtige dag een lijstje met winkels in de buurt die al minder plastic gebruiken. Heb je een plaatselijke groenteboer die je fruit en groenten laat inpakken zoals jij dat wilt? Als er vlak bij je werk alleen maar fastfoodtenten zijn, neem dan de tijd om thuis voor de hele week eten te maken of neem je eigen lunch mee. Begin je eigen campagne Probeer in je eigen buurt vast te stellen welke ondernemingen te veel plastic gebruiken en welke juist bewust met plastic omgaan. Praat met ondernemers over wat ze zouden kunnen doen om minder plastic te gebruiken. Waarom gebruiken ze alleen maar plastic wegwerpbestek en -koffiebekers? Hebben ze wel eens overwogen om kartonnen trays te gebruiken in plaats van piepschuim? Schakel ook je vrienden in om deze ondernemingen van meerdere kanten hierover te benaderen.

*Deze tips komen uit het boek Hoe je stopt met plastic van Will McCallum.

Fotografie Hamza Javaid/Unsplash.com

