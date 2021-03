5x podcast luisteren over politiek

Nog geen idee waar je op wilt stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en waarom? Dan kan een politieke podcast luisteren helpen. 5x podcasts die je helpen bij het kiezen (en stemmen).

Kieswijzer

Een podcast speciaal in het leven geroepen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Ieder aflevering wordt er een verkiezingsprogramma van één partij besproken, met als aftrap het programma van het CDA. Zo ben je op 17 maart helemaal klaar om naar het stemhokje te gaan.

Luister naar podcast Kieswijzer.

BNR Verkiezingsdebatten

Nog zo’n podcast die helemaal is ingesteld op de Tweede Kamerverkiezingen. In 8 afleveringen gaan verschillende politieke leiders met elkaar in debat over uiteenlopende thema’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld innovatie, centrale zorg en bouwen en wonen. Maaren Bouwhuis presenteert dit programma.

Luister naar podcast BNR Verkiezingsdebatten.

Wijsneuzen – de verkiezingen

Een podcast van Fris van Exter, voormalig hoofdredacteur van Trouw, en Menno Hurenkamp, politicoloog UvA, over de verkiezingen. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online waarin één vraag centraal staat. In aflevering 1 bespreken ze of de verkiezingen niet uitgesteld moeten worden vanwege corona, in aflevering 2 hebben ze het over het klimaat en in de aflevering daarna spreken ze over migratie.

Luister naar podcast Wijsneuzen – de verkiezingen.

Polititia

Al eens van deze podcast gehoord? Polititia van Titia Hoogendoorn (en Daniël van de Poppe) is speciaal bedoeld voor beginners in de politiek. Hoe zit het precies in elkaar? Wat kun je van de verkiezingen verwachten en waar staan de verschillende partijen voor? Hoogendoorn schreef onlangs ook het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen.

Luisteren naar podcast Polititia.

Kiesadvies

Een podcast over de verkiezingen, speciaal voor jongeren. Isa de Beer en Iris Zoet vragen politieke jongerenorganisaties het hemd van het lijf om op die manier tot een kiesdadvies te komen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Juja Han/Unsplash.com