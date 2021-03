7x buitenactiviteiten die niet wandelen zijn

We zijn een beetje wandelmoe. Want als je het dag in dag uit doet, al voor een hele tijd, dan kan dat nog weleens gaan vervelen. Om de wandelsleur te doorbreken: 7x andere buitenactiviteiten.

Begrijp ons niet verkeerd, we vinden het heerlijk om voet voor voet te zetten en daarmee de tijd uit te smeren als stroop. We krijgen er een rustiger hoofd en lijf van, het is een ideale pauze van werk en vaak kom je nog op de beste ideeën ook. Maar in een tijd dat er weinig anders te doen valt dan lopen, merken we dat de veer in de pas er wel uit is. Sjokken we weer datzelfde rondje, meer omdat het moet in plaats van dat het kan. Herkenbaar? Niet getreurd, we vonden deze buitenactiviteiten om de sleur te doorbreken.

7x buitenactiviteiten

Op de skeelers

Net zoals vroeger. Koop een goed paar skeelers, zoek naar een route met fijne ondergrond en vlieg over het trottoir. Gaat een stuk sneller dan lopen en dat geeft gewoon een kick. Al lang niet meer op wieltjes gestaan? Vergeet dan niet om ook bescherming te kopen.

Fietsen

Er zijn niet alleen honderden wandelroutes, maar ook fietsroutes in Nederland. Stap er eens wat vaker op en ga voor een rondje plezier in plaats van een rondje ik-moet-nog-een-boodschap-halen.

Dropping

Spanning! Sensatie! Hoewel je tijdens deze activiteit ook voet voor voet moet zetten, ligt de focus meer op verdwaald zijn en weer de weg terug naar huis vinden. Oftewel: kaart lezen, je buikgevoel volgen, goed observeren. Heel belangrijk wel om die kaart niet te vergeten, want Google Maps gebruiken is valsspelen.

De kano in (of de sup op)

We mogen wel wat meer gebruik maken van al dat water in Nederland. Huur (of koop een goedkope) kano en ga er op je vrije dag of in het weekend op uit met familie of in je eentje. Liever staan op een plank? Probeer dan het suppen eens.

Vissen

Sla je hengel uit en kom tot rust tijdens een dagje (of een paar uur) vissen. Er zijn genoeg plekken waar vissen is toegestaan en soms kun je ook nog weleens een hengel en toebehoren huren.

Vliegeren

Weet je nog, dat we vroeger urenlang achter onze vlieger aan konden rennen? En plezier dat we hadden. Nou jongens, vliegers bestaan dus nog steeds, en daar zijn we zeker niet te oud voor. Tijd om ze van het stof te ontdoen en weer in gebruik te stellen.

Steppen

En dan hebben we het niet over van die enge steps waarbij je al snel op je gezicht gaat. Tegenwoordig zijn er cruisesteps die niet alleen steviger zijn, maar ook een stuk veiliger. Zo kun je ze bijvoorbeeld voor een dagje huren om de Veluwe te ontdekken.

Sluit je dag vol buitenactiviteiten af met iets lekkers en ga eens de keuken in voor zelfgemaakte kaneelbroodjes.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Klara Kulikova/Unsplash.com