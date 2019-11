8 x luchtzuiverende kamerplanten

Kamerplanten geven een fijne sfeer in huis: met een paar mooie sanseveria’s of aloë vera’s haal je de natuur naar binnen. Maar daarnaast zouden ze ook de lucht in huis reinigen.

Er zijn een aantal planten die niet alleen zuurstof produceren, maar ook schadelijke stoffen opnemen en afbreken. Daarnaast houden ze de luchtvochtigheid op een natuurlijke wijze op peil. En het mooiste van alles: vaak zijn deze planten heel makkelijk in onderhoud.

Er is de laatste tijd wel wat discussie of de luchtzuiverende werking van een plant sterk genoeg is om echt effect te hebben. Waarschijnlijk moet je een heleboel planten in je huis hebben om een groot verschil te maken, maar alle beetjes helpen. Vooral als je in combinatie met de planten je huis goed ventileert. Dit zijn de acht meest luchtzuiverende kamerplanten.

Goudpalm (areca palm)

Is makkelijk te onderhouden en vraagt niet veel van je aandacht, maar heeft wél een sterke luchtzuiverende werking. Lepelplant (spathiphyllum)

Heeft kelkvormige bloemen en vraagt misschien iets meer aandacht, maar laat altijd goed en duidelijk merken wat-ie wil. Hangen de bladeren, dan is er meer water nodig. Bij vale bladeren kan meer licht of plantvoeding helpen. Monstera (monstera deliciosa)

Deze grote, tropisch uitziende plant is een echte blikvanger in huis en is al snel tevreden: het maakt hem niet uit of-ie in het licht of donker staat en heeft alleen af en toe wat water nodig. Drakenboom (dracaena marginata)

Is met hoge stam en lange, puntvormige bladeren een heel goede plant voor op de werkvloer. Hij doet het prima in de schaduw en heeft nauwelijks verzorging nodig. Klimop (hedera helix)

Niet alleen luchtzuiverend, maar ook leuk om op te hangen en over de muur te laten groeien – en dat kan ook prima binnen. Sanseveria (sansevieria)

Deze onverwoestbare plant mag niet in dit lijstje ontbreken en staat ook wel bekend als ‘studentenplant’, omdat-ie zelfs in de meest verwaarloosde studentenhuizen overleeft. Deze plant is goed voor het balanceren van de luchtvochtigheid in huis. Krulvaren (nephrolepis exaltata)

Deze gezellige krullenbol is vaak te vinden in badkamers, omdat hij goed gedijt in vochtige omgevingen. Bovendien staat de plant symbool voor gezondheid en rust. Graslelie (chlorophytum comosum)

Het leuke aan deze plant is dat-ie heel goed te stekken is: hij maakt namelijk witte bloemetjes aan waar soms een nieuw plantje op groeit, die je vervolgens kunt overplaatsen naar een nieuwe pot. We leggen hier uit hoe je planten kunt stekken.

Heb je toch moeite met het verzorgen? We geven een aantal tips.

Bron Intratuin Fotografie Leonardo Iheme/Unsplash.com