adopteer een plant

Ze bestaan: asiels voor planten. Je kunt niet alleen je plant ernaartoe brengen als je het lastig vindt ervoor te zorgen, je kunt er ook naartoe om er een te adopteren.

Handig als je graag meer groen in huis wilt hebben, maar geen groot budget hebt. Ook de plant heeft er baat bij, want die krijg een tweede kans, in plaats van dood te gaan of weggegooid te worden. Plantenasiels vind je inmiddels op meerdere plekken in Nederland onder andere in Leiden, Haarlem, Eindhoven, Groningen en Wageningen.

Voor een asiel bij jou in de buurt kun je kijken op deze website. Hier vind je een lijst van plantenasiels op alfabetische volgorde. Vaak kun je er niet alleen planten brengen en adopteren, maar zijn er ook verschillende stekjes te krijgen en worden er evenementen en workshops georganiseerd. Zo organiseren ze in Haarlem de workshop ‘Plantenhanger macrameeën’ op 30 januari, en vind je er in totaal 15 stekjes die je kunt meenemen.

Aan de slag met stekken? Zo doe je dat.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie