Alessandra Scalora vindt rust in haar werk als imker

Kiezen voor meer rust en vaker ontsnappen aan de waan van de dag. Alessandra Scalora vindt die ontspanning in haar werk als Imker.

Wat doe je om tot rust te komen?

“Ik ben stadsimker en heb bijenkasten op twee plekken in Eindhoven: op het dak van een restaurant op Strijp-S en op een verlaten grasveldje. Meestal ga ik er eens per week naartoe. Als ik daar ben, vergeet ik alles. Ik kan best piekeren of veel nadenken, maar dat heb ik niet als ik bij de bijen ben. Daar ben ik altijd helemaal in het moment en ook daarna voel ik me rustig en ontspannen.”

Waarom wilde je imker worden?

“Ik at altijd graag honing en dacht dat het gezond was, maar drie jaar geleden kwam ik erachter dat de honing uit de supermarkten vooral bestaat uit suikersiroop. Ik wilde daarna meer weten over bijen en honing en ben een imkercursus gaan doen. Als kind maakte ik ooit voor school een werkstuk over bijen. Ik was dat even vergeten, maar ik vond ze dus altijd al leuk.”

Wat doe je als imker?

“Ik kijk in de kasten en controleer vooral of het bijenvolkje gezond is en goed groeit. De bijen doen eigenlijk alles zelf en hebben vooral rust nodig. Je moet dus niet te vaak in de kast kijken. Het imkeren kost niet veel tijd, maar als je eenmaal bezig bent, kost het wel veel energie. Als je te onrustig bent, voelen de bijen dat. Je moet meegaan in hun tempo en zorgen dat je niet te veel opvalt. Eén of twee keer per jaar slinger ik de honing die de bijen hebben gemaakt.”

Waarom vind je het imkeren zo leuk?

“Op het veldje staan mijn kasten onder een mooie boom. Als de zon daarop schijnt, hangt er zo’n idyllische sfeer. Ik vind het ook fijn om ambachtelijk bezig te zijn met mijn handen en in de natuur. En de bijen maken me rustig. In het begin werd ik wel gestoken, maar nu niet meer. Als je ontspannen bent en blijft, reageren bijen ook zo op jou.”