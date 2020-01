Alleen-tijd in huis: deze dingen kun je doen

Het lijkt ons zo fijn, een dag(deel) in onze agenda blokken voor wat alleen-tijd in huis. Wat kun je doen op zo’n dag? We geven tips.

Probeer een nieuw recept

Neem een kijkje in je (digitale) kookboeken en probeer eens een nieuw recept. Koken werkt ontspannend en tijdens je alleen-tijd kun je het met aandacht doen. Ook leuk: alle ingrediënten halen bij lokale winkels en op de markt. Dan wordt het echt een uitje.

In een nagenoeg stil huis is er weinig afleiding en kun je je goed focussen op je boek. Je kunt er ook voor kiezen om een boek of podcast te luisteren als je dat fijner vindt.

Niets fijner dan een nieuwe vaardigheid onder de knie krijgen, helemaal als je die ook nog eens leuk vindt. Ga borduren, leer breien (dit kan al in een avond) of haal je potloden en kwasten uit de kast.

Met je vingers in de aarde wroeten is een activiteit waar je kalm van wordt. Voorzie je planten van nieuwe, voedzame grond, knip dode bladeren weg, ga stekken of zoek een nieuwe plek voor ze in huis.

En neem er lekker de tijd voor. Je vindt verschillende yoga-oefeningen op onder meer YouTube en je hebt ook apps om de bewegingen onder de knie te krijgen. Ook meditatie kun je leren via een video of een app.

Met een middag of avond voor jezelf kun je eindelijk die ene film kijken die je huisgenoten minder leuk vinden. Steek wat kaarsen aan, haal wat lekkers in huis en installeer je op de bank voor minimaal anderhalf uur aan ontspanning.

Ja, dat kan ook gewoon in eigen huis. Neem een hete douche of ga in bad, neem een maskertje en verzorg je handen en nagels. Je kunt het ook combineren met wat yoga-oefeningen of meditatie voor extra ontspanning.

Op de redactie van Flow hebben we een verslaving: puzzelen. We worden er zo lekker rustig van, stukje voor stukje leggen zonder echt na te hoeven denken. Ook fijn om alleen te doen.

*Tips voor alleen-tijd buiten de deur vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Alisa Anton/Unsplash.com