5 apps om fijn en rustig wakker te worden

Die wekker van je telefoon kan ’s ochtends soms zo rauw op je dak vallen en maakt het er niet makkelijker op vroeg op te staan. En als het dan ook nog koud en donker is, kan het helemaal een opgave zijn uit bed te komen. Er zijn een aantal apps die dat makkelijker óf leuker kunnen maken.

Sunrise – soothing alarm clock

Opstaan met de opkomst van de zon: dat is hoe de natuur het bedoeld heeft. Deze app weet precies wanneer dat moment is en begint je langzaam te wekken vanaf een half uur voor zonsopkomst. Als je op tijd op werk wilt zijn, is dit misschien niet ideaal, maar wel fijn om een natuurlijk slaapritme in het weekend te behouden (Sunrise, iOS, gratis).

Goedemorgen – wekker

De beste manier om wakker te worden is door langzaam gewekt te worden tijdens de lichte fase van je slaap. Deze slimme app houdt je natuurlijke slaapritme bij waardoor hij precies weet wat de meest ideale tijd is om op te staan. Als je zelf een wektijd instelt, kun je een programma gebruiken dat je dertig minuten vóór die tijd al langzaam begint te wekken met zachte, natuurlijke geluiden. Maar dat niet alleen: door middel van bewegingssensors weet de app ook of je genoeg slaap hebt gekregen en wat de kwaliteit ervan was. (Goedemorgen – wekker, iOS, € 5,49).

Sleep cycle

Sleep cycle doet in principe hetzelfde als de Goedemorgen-app. Die houdt je slaapkwaliteit bij, het aantal uren dat je hebt geslapen én je kunt kiezen voor een wekker die je langzaam wekt tijdens je laatste momenten van lichte slaap. Het verschil met de Goedemorgen-app is dat een deel van de functies gratis is. Voor het andere deel moet je een premium abonnement nemen (Sleep cycle, iOS en Android, gratis).

Alarmy – Sleep breaker

Als de vriendelijke methodes uit de bovenstaande apps voor jou niet werken, kun je ook Alarmy proberen. Deze app is een stuk agressiever in zijn aanpak en dwingt je om je bed uit te komen om de wekker uit te krijgen. Je moet namelijk een foto van een bepaalde ruimte maken (zoals je gang of badkamer), wil de wekker stoppen met herrie maken. De ruimte kun je zelf instellen. Vind je dat toch iets te heftig? Dan kun je er ook voor kiezen om een rekensom op te lossen om de wekker stil te krijgen (Alarmy, iOS en Android, gratis).

Yoga wake up

Wakker worden met yoga en meditatie in plaats van een tijdlijn vol foto’s van het geweldige leven van anderen: dat is een fijne manier om je dag te starten. Met de Yoga wake up-app word je door experts begeleid en krijg je verschillende yoga- en meditatie-oefeningen uitgelegd die je gewoon in bed kunt doen (Yoga wake up, iOS en Android, gratis).

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Matthew Henry/Unsplash.com