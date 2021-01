Bente is eerlijk: een nieuw mens

Bente van de Wouw van @tobehonestnl is eerlijk. Over miserabele momenten, therapiesessies, spring-een-gat-in-de-luchtdagen en het leven zoals het is. En ze maakt er illustraties over. Dit keer: een nieuw mens.

Ik zie altijd een beetje op tegen januari. Niet omdat het druilerig en koud is en ook niet omdat het ‘gewone’ leven weer begint. Wel omdat iedereen opeens een nieuw mens wil zijn. En als ze dat niet willen, worden ze wel die kant opgeduwd door een marketingmedewerker van een groot of klein bedrijf. Gewichtjes worden uit de kast gehaald, dieetadvertenties vliegen je om de oren zodra je social media opent en er is altijd wel een familielid dat zegt: ‘ik ben net begonnen in [vul titel van een zelfhulpboek in] en het heeft nu al mijn leven veranderd. Jij moet het ook lezen.’

Dan word ik altijd een beetje verdrietig, en ook lichtelijk gestresst. Want als iedereen om je heen plotseling de oplossing buiten zichzelf zoekt, dan krijg je zelf ook het gevoel dat je mee moet. Dat je blijkbaar nog niet goed genoeg bent, en dat een nieuw dieet, een nieuwe routine of een hip zelfhulpboek nodig is om jezelf een nog beter mens te maken. Stom, vind ik dat.

Want om eerlijk te zijn vind ik het vooral heel knap dat ik nog overeind sta. Dat ik weer een jaar heb overleefd. Dat ik nu anders aankijk tegen dingen dan een jaar geleden (groei!) en dat ik in de storm ook nog een beetje rust en plezier heb kunnen vinden. Dat is al een hele prestatie op zich, denk ik, en dat is voor nu meer dan voldoende.

Verandering is mooi en jezelf verbeteren ook, maar het hoeft niet vandaag en ook niet in januari of de maanden daarop. Ook zonder ruimte of tijd om jezelf te ontwikkelen, te verbeteren, te polijsten, ben je goed genoeg. We hebben nog alle tijd om nieuwe mensen te worden, en die wordt vanzelf rijp.

Tekst en illustratie Bente van de Wouw