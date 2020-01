Beter slapen: 4 tips

We hebben allemaal weleens een slechte nacht, het hoort erbij. Toch zijn er dingen die je slaapkwaliteit kunnen verbeteren. 4 suggesties voor beter slapen.

Goed slapen begint overdag

Zo heb je in de ochtend en middag veel daglicht nodig. Vooral bij het wakker worden is dit belangrijk. Door het daglicht weet je lichaam dat het tijd is om wakker te worden en sta je alerter en fitter op. Ga vooral in de winter, wanneer er weinig licht is, regelmatig naar buiten om in de nacht beter te kunnen slapen.

Ga schermen uit de weg

Schermen van onder meer telefoons, televisies, laptops en iPads geven blauw licht af. Precies dat licht laat je lichaam denken dat het overdag is, waardoor je minder melatonine, het stofje dat je slaperig maakt, aanmaakt. Probeer daarom een uur of twee voordat je gaat slapen de schermen uit te zetten. Televisie op zwart, telefoon op stil.

Vermijd cafeïne

Het zit in koffie, sommige frisdranken en ook in thee. Cafeïne zorgt voor een slechtere nachtrust, doordat het je weer actief maakt. Probeer het stofje daarom na het avondeten niet meer tot je te nemen. Kruidenthee’s helpen dan juist weer om beter in slaap te komen, doordat ze kalmeren.

Beweeg regelmatig

Je lichaam uitputten tijdens een goede sportsessie kan helpen om in de avond beter in slaap te komen. Ga een paar keer per week een lange route wandelen, ga fietsend naar je werk of volg een aantal lesjes. Probeer vooral in de ochtend of middag te sporten, omdat je tijdens het bewegen adrenaline aanmaakt slaap je mogelijk minder goed als je nog in de late uren sport.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Paula Hanaoka/Unsplash.com