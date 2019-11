Bewust luisteren: 5 tips

Het is fijn om goed naar iemand te kunnen luisteren. Maar door alle prikkels onthouden we slechts een deel van wat we horen. 5 tips om beter te leren luisteren.

In stilte luisteren

Neem vaker een momentje voor jezelf en sta een paar minuten stil bij de dingen die je hoort. Luister naar fluitende vogels of de bladeren die over de grond ritselen. Hiermee train je jezelf om bewuster naar dingen te luisteren. Geluiden onderscheiden

Deze oefening kun je zelf moeilijker maken door in een drukke ruimte te luisteren naar de geluiden om je heen. Wat hoor je allemaal? Bewustzijn van de geluiden

Sluit je ogen en luister naar het ritme van de geluiden die je hoort. Probeer de schoonheid ervan in te zien. Dit zorgt dat je de wereld om je heen beter kunt waarderen. Manieren van luisteren

Er zijn verschillende ‘luisterposities’. Beslis vooraf hoe je wilt luisteren: actief of passief, kritisch of empatisch. Beslis zelf op welke manier je wilt luisteren naar deze geluiden. Luisteren naar anderen

Nu je bewust bent van de geluiden om je heen, kun je dit toepassen op het gesprek met een ander. Probeer met aandacht te luisteren en laat weten dat je de persoon tegenover je begrijpt. Tussendoor kun je het verhaal samenvatten. Dan weet je of je begrijpt wat de ander zegt.

Bron: Libelle Fotografie Danielle MacInnes/Unsplash.com

