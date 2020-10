Chagrijnig? Zo ga je ermee om

We hebben er allemaal weleens last van. Chagrijnig zijn omdat we bijvoorbeeld moe of overprikkeld zijn. Hoe ga je daarmee om? Online editor Bente deelt haar tips.

Het hoeft niet weg

En dat geldt eigenlijk voor elke emotie die je voelt. Vaak als ik boos ben op mijn emoties (‘waarom ben ik nou chagrijnig, kan dat huilerige gevoel niet gewoon weggaan, ik heb hier helemaal geen zin in’) werk ik ze onbewust tegen en wil ik vooral dat ze er niet zijn. Vaak maakt dat de situatie alleen nog maar vervelender.

Wat mij helpt is om ze er gewoon te laten zijn. Je mag chagrijnig zijn, of verdrietig of boos of bang. Het enige wat je hoeft te doen is je af te vragen waar je op dat moment behoefte aan hebt, terwijl je de emotie er laat zijn. Dan gaat hij ook vanzelf weer weg.

Waarom ben je chagrijnig? Zoek naar de oorzaak

Ben je vaker in de week wat kriegelig of vervelend? Misschien is het dan de moeite om te kijken waar dat gevoel vandaan komt, en wanneer je het precies voelt. Komt het vaak na een lange vergadering op het werk? Of na een drukke dag? Misschien komt het dan voort uit overprikkeling of vermoeidheid.

Als ik op een dag te veel prikkels heb gehad, ben ik sneller geïrriteerd en kan ik maar weinig hebben. Nu ik dat weet, kan ik erop inspelen door wat vaker pauzes te nemen of door mijn werk anders in te delen. Als dat niet is gelukt, weet ik in ieder geval waar dat nare gevoel vandaan komt en kan ik het makkelijker accepteren.

Neem tijd voor jezelf

En doe datgene waar je op dat moment behoefte aan hebt. Ik word altijd rustig en blij van buiten zijn, ook met slecht weer. De ene keer heb ik behoefte aan een rondje hardlopen, de andere keer is vijf minuten met mijn blote voeten in het gras staan ook genoeg. Zoek uit wat jou helpt als je je niet helemaal lekker voelt en neem daar ook vaker de tijd voor. Het kan ook preventief werken.

Ook lezen kan helpen om om te gaan met een lastige emotie of een slecht humeur.

Helpt buiten zijn jou ook? In De acht grote lessen van de natuur lees je waarom de natuur ons zo goed kan helpen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Joonas Sild/Unsplash.com