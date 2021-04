Chris Hellwig werkt als vrijwilliger bij het inloophuis

Chris Hellwig (27) is net klaar met haar studie antropologie. Ze werkt in een café en is elke maandagochtend vrijwilliger bij inloophuis De Spreekbuis in Amsterdam voor dak- en thuislozen.

“Vrijwilligerswerk past bij hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik vind het fijn om me te realiseren hoe goed ik het heb. Alles verloopt voorspoedig en wat ik doe bij De Spreekbuis brengt daar wat nuance in aan. Bezoekers kunnen er even bijkomen. Ze krijgen elke maandag een tosti en koffie. We wassen

hun kleding en ze kunnen bij ons douchen. Er zijn computers, er is wifi, ze kunnen kleding ruilen en hun telefoon opladen.

Ik doe dit werk nu elf maanden en word er oprecht gelukkig van. Het is helemaal niet moeilijk en het lukt altijd. Het is ook echt iets voor mezelf. In mijn andere werk gaat het vooral om geld verdienen, dat is hier heel anders. De interactie met de bezoekers is fijn. Ik krijg vaak lieve opmerkingen; dat ze de koffie lekker vinden of dat ik zo vrolijk ben. Dat maakt me blij, al zijn complimenten natuurlijk geen vereiste.

Goede leerschool

Het allerleukst vind ik het kledinghok runnen waar bezoekers kleding mogen uitzoeken. Ik heb er veel tijd en energie in gestoken om dat een beetje netjes te organiseren. Het is net alsof ik mijn eigen winkeltje heb. Soms staat er zelfs een rij, want ze mogen maar met één persoon tegelijk naar binnen.

Het stoort me als mensen zeggen dat het een keuze is om op straat te leven. Ik vind het een voordeel om zelf te zien hoe het zit, te ervaren hoe het kan lopen in het leven. Vrijwilligerswerk is wat dat betreft een goede leerschool.”

Inloophuis De Spreekbuis maakt deel uit van de Regenboog Groep, Deregenboog.org.

Dit verhaal komt uit Flow 10-2020.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Mika Korhonen/Unsplash.com