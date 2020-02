Dagboek bijhouden: 4 redenen om te starten

Als kind deden we het regelmatig: een dagboek bijhouden. Maar ook nu nog kan het prettig zijn om je gedachten op te schrijven. 4 redenen.

Het heeft iets meditatiefs, het geluid van pen op papier. En eigenlijk lijkt het ook een beetje op mediteren. Door te schrijven over je gedachten en emoties, of over wat je gedaan hebt die dag, observeer je ook je gevoelsleven van een afstand, en daar hoef je niet voor op een kussentje te zitten. Nog 4 redenen om te starten.

Je vertraagt

Schrijven met pen op papier kan niet snel, sneller, snelst. Je moet er de tijd voor nemen, en dat zorgt voor een momentje van vertraging. Zet je telefoon op stil, maak een kop thee en ga er echt voor zitten. Momenten als deze zijn schaars en kunnen je enorm goed doen.

Het maakt creatief

Je kunt een dagboek vormgeven zoals jij dat wilt. Schrijf erin, maar ook: plak het vol met mooie plaatjes, ga aan de slag met kwast en wat verf, schrijf gedichten of spaar herinneringen door bonnetjes en kaartjes in te plakken van die dag of week. Het is jouw boekje en dus kun je ermee doen wat je wilt. Laat je inspireren.

Het helpt tegen overdenken

Lig je ’s nachts vaak wakker met een hoofd vol to do-lijstjes en zorgen? Dan kan het helpen om al die gedachten neer te pennen voor je naar bed gaat. Omdat het op papier staat, kun je het beter loslaten en slaap je hopelijk met een leger hoofd.

Een moment van zelfreflectie

Door regelmatig te schrijven over je gevoelsleven, over je gedachten en wat je die dag gedaan hebt, ga je langzamerhand patronen herkennen. Wanneer voel je je gestrest? Welke bezigheden maken je het meest gelukkig? Een dagboek bijhouden brengt meteen ook zelfreflectie met zich mee.

Beginnen? Hier vind je tips over het bijhouden van een dagboek.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com