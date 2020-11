De eerlijke schrijfsels van @kriebelsessies

Evangeline Agave van @kriebelsessies vertelt je over het leven zoals het is. Haar kriebels of illustraties zijn herkenbaar, kwetsbaar, goudeerlijk en een hart onder de riem voor anderen.

‘Deze middag sprak ik mijn psychologe, op mijn verzoek want ik was weer aan het malen en ik kwam er niet uit. Ze zei toen iets wat me deed denken: “je màg ook speels zijn he?” Ik kan zo serieus en diep nadenken over echt veel dingen en dan voelt het alsof als ik alle ballen in de lucht moet houden. En probeer ik weer alles te forceren omdat ik denk dat dat moet en dat is zo vermoeiend. Maar: van wie moet dat? Wat als al die ballen vallen en ze blijken stuiterballen te zijn?’

Evangeline’s Instagram-pagina staat vol met dit soort persoonlijke teksten. Aan de hand van kleine strips vertelt ze over haar worsteling met depressie en haar angststoornis en daarbij neemt ze geen blad voor de mond. Wat heel prettig is, omdat we ons stiekem allemaal weleens heel erg rot voelen, en door teksten als deze voel je je daarin minder alleen. ‘Zie je wel’, denk je als je door haar posts scrollt. ‘Ik ben niet de enige.’

Bekijk de posts van @kriebelsessies op Instagram.

Meer selfcare Instagram-accounts vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw