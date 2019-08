De voordelen van een koude duik

Af en toe een duik in koud water nemen: misschien niet iets waar je meteen zin in hebt, maar er zitten de nodige pluspunten aan.

‘Een koude duik van een halve tot een hele minuut in water dat in de wintermaanden gemiddeld 4°C is, veroorzaakt wat bekendstaat als een ‘hormoonstorm’, veel van de zogenaamde gelukshormonen worden actief gemaakt,’ zegt onderzoeksprofessor Hannu Rintamäki. Onder meer

de hormonen endorfine (de natuurlijke pijnstiller van het lichaam), serotonine (dat je humeur in balans blijft houden) en oxytocine (het liefdeshormoon) worden actief van zo’n koude duik.

Nog meer voordelen

Vermindert stress

Verbetert de tolerantie voor kou in het algemeen (door veelvuldige blootstelling aan koud water)

Verbetert het immuunsysteem

Verlicht pijn

Is een natuurlijke oppepper bij vermoeidheid

