De voordelen van piekeren

Sommige hoofden staan zelden stil − zelfs ’s nachts ratelen ze door. Maar je kunt het piekeren en herkauwen ook in je voordeel laten werken, ontdekte journalist Sara Madou.

Vorig jaar verscheen er een interessant wetenschappelijk rapport waaruit ook blijkt dat piekeren goed voor je kan zijn: The surprising upsides of worry. Psychologie-hoogleraren Kate Sweeny en Michael Dooley van de universiteit van Californië analyseerden een grote stapel onderzoeken over het onderwerp en ontdekten dat piekeraars vaak een betere gezondheid hebben doordat ze bijvoorbeeld minder roken en trouwer zijn met zonnebrandcrème smeren, want je weet maar nooit.

Ook als herkauwen in principe niets verandert aan een uitkomst, kan het volgens Sweeny nut hebben: “Het werkt als een emotionele buffer. Ben je bezorgd over iets wat in de toekomst kán gebeuren, dan ervaar je positievere emoties over wat er daadwerkelijk gebeurt.” Oftewel: als je piekert over hoe verschrikkelijk iets kan zijn, dan voelt het als een meevaller als het minder verschrikkelijk blijkt te zijn.

Ook ontdekten de onderzoekers dat een vol hoofd motivatie geeft: een piekergedachte werkt als een rode vlag – er is iets mis! – waardoor je sneller in actie komt. Omdat piekeren vaak zo vervelend voelt, ben je sneller geneigd het op te lossen dan iemand die denkt: o joh, het komt vast wel weer goed.

Nog een pluspunt ontdekte assistent-psychologieprofessor Alexander Penney van de Canadese MacEwan University: mensen die veel piekeren, zijn gemiddeld genomen slimmer. Want: “Intelligente mensen hebben de capaciteit om zaken uit het verleden te aanschouwen, er iets van op te steken en beter te anticiperen op de toekomst.”

Deels is deze theorie terug te voeren op de evolutie. Nadenken over wat er al dan niet gaat komen, vergrootte destijds je overlevingskansen. Want het kost nou eenmaal minder energie om op doemscenario’s voorbereid te zijn die niet uitkomen, dan om niet voorbereid te zijn op doemscenario’s die wél uitkomen.

Tekst Sara Madou Fotografie Mael Balland/Unsplash.com

