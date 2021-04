Dennis Boer is naast zijn baan vrijwillger voor het Rode Kruis

Dennis Boer (44) is consultant en zelfstandig ondernemer. In de coronatijd is hij begonnen als vrijwilliger voor het Rode Kruis.

“Bij een noodhuisartsenpost heb ik een aantal hulpdiensten gedraaid voor het Rode Kruis. Ik zag wat een inzet het coronavirus van de zorg vroeg en doordat ik daar een avond aan de slag ging, kon een zorgmedewerker even naar huis om uit te rusten. Ik draaide diensten op zaterdagavond en zondagnacht of vanaf vijf uur ’s middags, na mijn werkdag.

We begeleidden mensen met vermoedelijke coronaklachten bij binnenkomst en hielpen ze richting de arts. Ondertussen maakten we een praatje en stelden we ze op hun gemak. We deelden mondkapjes uit, lieten ze hun handen ontsmetten en maakten na afloop de stoelen schoon waarop ze zaten.

Op een avond kwam er ook een dame binnen met haar dochter. De moeder werd uiteindelijk afgevoerd met een ambulance en de dochter wilde na lang wachten weer naar huis vertrekken, maar haar auto startte niet. Wij hebben haar toen met wat bewakers weer op weg geholpen door de auto aan te duwen. Het is heel fijn om de verbondenheid te ervaren als je zoiets met elkaar doet.

Normaal geef ik aan vrij veel goede doelen een donatie, maar nu wilde ik echt zelf iets doen. Dit vrijwilligerswerk kon ik vrij goed combineren met mijn normale werk, want door het thuiswerken had ik minder reistijd. Eerder heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan door jongeren te helpen die begeleid wonen en ik haalde daar veel voldoening uit. Uit mijn gewone werk haal ik ook voldoening, maar dat betaalt zich vooral uit in geld. Vrijwilligerswerk is meer voor mezelf.”

Dennis is vrijwilliger bij het burgersnetwerk Ready2help van het Rode Kruis, Rodekruis.nl/ready2help.

Lees hier het hele verhaal over wat geven je geeft.

Dit verhaal komt uit Flow 10-2020.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com