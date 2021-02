Dit boek helpt je kiezen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Bij het woord politiek denken we vaak: ingewikkeld. Of: mystiek. Terwijl kiezen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021 wel belangrijk is. Gelukkig is daar het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen om het wat makkelijker te maken.

‘Vouw het stembiljet weer netjes op (origami voor gevorderden) en doe het in de stembus. Het klopt dat een stembus in de meeste gevallen op een kliko lijkt. Laat je daardoor niet weerhouden.’

Een van de zinnen die je terugvindt in het boek van auteur Titia Hoogendoorn. De actrice, illustrator en Instagrammer maakte eerder al een podcast over politiek met als doel de politiek niet alleen makkelijker maken, maar ook leuker. Want bezig zijn met het onderwerp is niet alleen voor de experts weggelegd. Politiek is voor iedereen.

In Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen bespreekt ze alles wat je moet weten over de Tweede Kamerverkiezingen 2021, die gehouden worden op 17 maart. Dit doet ze niet alleen. Samen met Nienke Schuitemaker, werkzaam bij ProDemos, legt ze uit waarom het belangrijk is om te stemmen, hoe de Nederlandse politiek werkt en hoe je kiest op wie je stemt. Fijn als je wel wat hulp kunt gebruiken en dit jaar bewust wilt stemmen.

Fotografie Fotografierende/Unsplash.com