Een week resetten in Portugal

Hoe zou dat zijn, een week even helemaal niks en resetten in Portugal? Bonnie Chopard, architect en docent duurzame bouwkunde doet het ieder jaar.

“Op een voormalig ‘fazenda’ (landgoed) in de heuvels van de Algarve doe ik yoga, maar het is eigenlijk een detoxweek. We drinken geen koffie, thee of alcohol en er wordt ayurvedisch gekookt. De dag begint met een vroege meditatie, zonder oogcontact. Daar moest ik aanvankelijk aan wennen, maar ik merkte al snel hoe fijn dat is.

Na de meditatie doen we yoga en daarna volgt het ontbijt. Gedurende de dag kun je van alles doen: yoga, wandelen, paardrijden, een massage nemen, en er is een sauna. Maar je hoeft niks. Ik noem deze week mijn ‘resetknop’. Je neemt letterlijk, ook in kilometers, afstand van thuis. Mijn mobiel gaat onder in de koffer en ik kondig van tevoren aan dat ik onbereikbaar ben.

Door de yoga en meditatie keer ik naar binnen. Ik kom bij de essentie van wat ik echt belangrijk vind. Soms word ik ineens om vijf uur ’s ochtends wakker met mooie inzichten. Als ik dan ga wandelen en de zon zie opkomen, kan ik alles in mijn leven een plaats geven. Afgelopen keer vertrok ik met stress, pijnlijke gewrichten en overgangsklachten. Na afloop was ik overal van af, ik voelde me herboren en geïnspireerd om thuis vaker gewoon te zíjn.”