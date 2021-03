Soms vliegt een dag voorbij − en kom je er ’s avonds achter dat je eigenlijk alles op de automatische piloot hebt gedaan. Hoe las je meer echte aandacht en verrassing in je leven in?

Micro-avontuur

Barista Elise Hermans (25) last regelmatig een micro-avontuur in. ‘Ik bedenk avonturen die niet veel kosten en dichtbij plaatsvinden, maar waarmee je wel iets volledig anders doet dan normaal.’ Zo sliep ze eens in een tent in de tuin. ‘Voor ik ging slapen, keek ik naar de sterren. Zo mooi. Gek genoeg neem ik daar normaal nooit de tijd voor.’ Een andere keer speurde ze op Google Maps naar alle groene gebieden in de buurt en fietste ze er naar eentje die ze nog niet kende. Daar wandelde ze uiteindelijk de hele middag. ‘Ik ga ook graag een weekendje weg naar een stad die ik niet ken. Voor mij zit de grap ’m erin dat je avontuur overal kunt vinden. Eigenlijk creëer je het zelf.’

Reizen Copywriter Nanda van Aalst (30) vindt reizen hét medicijn tegen steeds maar doordenderen op de automatische piloot. En dan het liefst in haar eentje. Vriend en vriendinnen laat ze expres thuis. ‘Als je alleen bent in een totaal andere omgeving, word je je sterk bewust van hoe je je voelt. Ik houd tijdens zo’n reis mijn leven tegen het licht: bewandel ik nog steeds mijn eigen weg en ga ik niet ongemerkt mee met een of ander stappenplan dat de maatschappij heeft bedacht?’

Zwemmen in open water

Artdirector Suus Wolters (52) zwemt samen met haar man geregeld in open water, ook in de winter. ‘Alleen al het besluit om in ijskoud water te gaan zwemmen, geeft je een onwijze boost. En de wilskracht die je ervoor moet opbrengen, werkt door op andere gebieden. Ik beschouw nu lang niet meer zo veel als vanzelfsprekend. Belangrijke keuzes ben ik ook veel bewuster gaan maken, bijvoorbeeld welke mensen ik echt graag om me heen heb.’ Maar het zit ’m juist ook in de kleine dingen, merkt ze. ‘Voorheen lette ik nooit op de natuur als ik ergens naartoe reed, maar nu zie ik elk prachtig detail van alle jaargetijden.’

Challenge

Schrijver Suzanne Peters (34) daagt zichzelf sinds een aantal jaar uit met een challenge. Dertig dagen Spaans leren bijvoorbeeld, al is het maar tien minuten per dag. Ze begon ermee toen ze tijdens een winterdepressie besloot honderd dagen achter elkaar iets positiefs over zichzelf op te schrijven. ‘Dat deed zo veel goeds voor me, dat ik er meer mee wilde doen. Op deze manier doe je dingen waar je normaal geen tijd voor maakt. En de tijdelijkheid houdt het fris.’

Tekst Hedwig Wiebes Fotografie Timothy Meinberg/Unsplash.com