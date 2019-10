9 x films en series over duurzaam leven

Steeds meer mensen houden zich bezig met andere, duurzame manieren van leven. Want de wereld heeft het zo hard nodig. Ben je ook geïnteresseerd, maar zou je er meer over willen weten? Doe inspiratie op met deze films en series, die gewoon op Netflix te vinden zijn.

Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus zijn echte goeroe’s wanneer het aankomt op leven met minder. Ze schrijven er essays over, hebben een wekelijkse podcast, schreven een boek, geven Tedx Talks, én maakten de documentaire Minimalism. Hierin interviewen ze Amerikanen die het Amerikaanse ideaal van materialisme afwijzen.

Leonardo DiCaprio reist de wereld over om onderzoek te doen naar de gevolgen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en maatregelen om het tij te keren. Hij gaat in gesprek met wereldleiders, onder wie Barack Obama. De documentairefilm heeft zeven nominaties ontvangen en heeft twee prijzen gewonnen, waaronder Documentaire van het Jaar bij de Hollywood Film Awards in 2016.

Weet jij waar de dingen die op je bord belanden, vandaan komen? De documentaireserie Rotten duikt diep in het hart van de levensmiddelensector en onthult onsmakelijke feiten en geheime krachten die bepalen wat wij uiteindelijk eten.

De verkenning van de band die bestaat tussen consumentendruk voor low-cost high fashion en het magere bestaan van sweatshopwerknemers die deze goederen produceren.

Deze film onderzoekt het verband tussen voeding en ziekte en de miljarden euro’s die op het spel staan in de zorg, de farmaceutische sector en de levensmiddelenbranche.

Een jongetje uit Kauai trekt met zijn surfboard door 15 landen en krijgt onderweg een bredere kijk op de wereld en een dieper inzicht in het leven.

Ontdek hoe de bio-industrie de natuurlijke hulpbronnen op aarde decimeert, en waarom deze crisis grotendeels genegeerd wordt door vele grote milieuorganisaties.

Deze veelbetekenende serie vervoert natuurliefhebbers uit de Himalaya naar de diepten van de oceaan en alles ertussenin. Een indrukwekkende reminder naar wat er allemaal op het spel staat.

Heb je na Planet Earth nog geen genoeg van onze prachtige aarde? Deze serie van de maker van Planet Earth neemt je mee op een weergaloze reis door ’s wereld zeldzaamste natuurlijke leefgebieden. Met de voice-over van Sir David Attenborough.

