Floreren in het leven: zo doe je dat

Je kunt je prima voelen en toch niet ‘in bloei’ staan. Wat heb jij nodig om te floreren? Psycholoog Jennifer Wetsteijn zoekt met haar cliënten uit wat hun leven waardevol maakt.

Psycholoog Jennifer Wetsteijn: “De theorie van het floreren is voor iedereen toepasbaar. Het leven is niet makkelijk en het is logisch dat we er allemaal met overlevingsstrategieën op reageren. Bijvoorbeeld de pijnlijke realiteit van een ongelukkig huwelijk wegstoppen door elke dag te drinken.

Of jezelf nooit goed genoeg vinden, omdat je moeder altijd iets op je had aan te merken. Waardoor je ongemerkt in je comfortzone bent gaan leven, geen enkele uitdaging aangaat en uiteindelijk ontevreden bent met je leven. Die strategieën gaan ons in de weg zitten; we raken uitgeput, somber.

In mijn eigen coachingspraktijk Het Floreerburo onderzoek ik met cliënten waarom ze angsten of somberheid niet meer ‘onder controle’ krijgen. En tegelijkertijd kijken we naar wat het leven nou eigenlijk waardevol maakt. Het kan helpen om die nare gevoelens te erkennen en niet door verdoving, afleiding of vermijding te vluchten voor de ellende. Die insteek geldt ook voor de positieve kanten.

We staan stil bij wat je goed kunt, wie je om je heen hebt, wat je leuk vindt om te doen, wat je belangrijk vindt, hoe je kunt bijdragen. Dan kun je dit leven nemen zoals het is en met alles wat je hebt je mooiste leven leiden. Het is leuk om te zien dat mensen meer floreermateriaal in huis hebben dan ze dachten.”

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Leonardo Wong/Unsplash.com