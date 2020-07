Floreren: wat heb jij nodig om in bloei te staan?

Je kunt je prima voelen en toch niet ‘in bloei’ staan. Wat heb jij nodig om te floreren? Manja Lang ging op een persoonlijke ontdekkingstocht.

“Voor mij betekent floreren gelukkig zijn met wie ik ben, wat ik doe en wat ik heb. Ik was de moeder van, de partner van, de werknemer van, maar ik was niet meer zo veel van mezelf. Toen ik op een lezing van psycholoog Marijke Schotanus-Dijkstra terechtkwam, hoorde ik haar zeggen: ‘Als je een meer betekenisvol leven wilt, moet je wel eerst zelf een stap zetten.’

Ik ging de boeken lezen die ze aanraadde. Voorheen plofte ik ’s avonds na mijn werk als manager in een drukke kindertandartspraktijk met de afstandsbediening op de bank. Nu nam ik de tijd om te gaan lezen. Die tijd voor mezelf gaf me al zo veel rust en plezier. Ik heb meteen een lekkere leesplek gemaakt en een mooie lamp gekocht.

Floreren betekende voor mij een zoektocht naar: wat past bij mij? Hoe ga ik terug naar mijn basis? Ik heb dat praktisch aangepakt door te gaan ontspullen. Wat staat er in huis? Vind ik dat nog mooi? Daarna ging ik door mijn kledingkast. Draag ik dit nog? En toen keek ik naar mijn voeding. Wat wil ik eigenlijk binnenkrijgen?

Door dat waardenonderzoek realiseerde ik me dat ik het belangrijk vind dat ook mijn man, kinderen, familie en de mensen met wie ik werk het fijn hebben. Me daarvoor inspannen geeft betekenis aan mijn leven. Als iedereen om me heen het goed heeft en als we allemaal van alles genoeg hebben – eten, spullen, liefde – floreer ik. Het verschil met vroeger is dat het niet langer ten koste gaat van mezelf. Ik ben door die bewustwording echt anders in het leven gaan staan.”

