Geluk op je werk: het Deense idee van Arbejdsglæde

Arbejdsglæde (spreek uit als ‘ah-baidz-glell’) staat voor de Deense houding tegenover werk. Het is samengesteld uit arbejde, wat werk betekent, en glæde, het woord voor ‘geluk’. Arbejdsglæde betekent dus letterlijk ‘geluk op het werk’ – een concept waar in geen enkel ander land een woord voor is.

Onder Arbejdsglæde verstaan de Denen het hebben van plezier in je negen-tot-vijf-baan. Omdat studeren in Denemarken gratis is (je wordt er na je achttiende zelfs voor betaald), krijgt iedereen de kans om te ontdekken wat hij of zij leuk vindt. Op deze manier eindigen meer mensen met een baan die hen echt interesseert, wat natuurlijk bevordelijk is voor het plezier dat ze in hun werk hebben.

Wat ook helpt voor het geluksgevoel op het werk, is de flexibiliteit die veel Denen hebben. Hoewel de officiële werkweek zevenendertig uur is, blijkt uit recente cijfers van de Oeso dat de gemiddelde Deen maar drieëndertig uur per week werkt. Daarnaast kijkt niemand er raar van op als je een paar uur later op werk aankomt, of ’s avonds nog wat extra’s doet. Arbejdsglæde betekent namelijk ook dat je de vrijheid hebt om je werk rond je privéleven te organiseren – iets wat bij ons vaak andersom gebeurt. Verder is er nog de geliefde ‘Vakantiewet’: deze geeft werknemers recht op vijf betaalde vakantieweken per jaar, naast de ongeveer dertien nationale feestdagen.

Op kantoor zelf is het gebrek aan hiërarchie bevorderlijk voor het geluksgevoel. Dit begint al op school: kinderen mogen hun leraren bij de voornaam noemen, als gelijke behandelen en zelfs tegenspreken. Ook op de werkvloer is er een voorkeur voor democratie en consensus, waardoor iedereen zijn mening kan geven. Zo voelen ze zich gehoord – en dat is natuurlijk een fijn gevoel.

Hoe krijg je zelf meer Arbejdsglæde in je leven?

Praat met je baas. We zijn misschien niet in staat om in één klap de infrastructuur van onze werkplek of de arbeidscultuur van ons land te veranderen, maar we kunnen het proberen. Als je de baas bent, praat dan met je werknemers. Onderneem actie en breng meer glæde in ieders arbejde. Herdefinieer je ‘negen tot vijf’. Ongeacht onze situatie werken we allemaal met een reden, meestal om bij te dragen aan ons welzijn of dat van anderen. Het is misschien niet iedere dag een pretje, maar het heeft toch een nuttig doel op zich en dus een waarde. Herinner jezelf hieraan met een strategisch geplaatste post-it. Haal het uiterste uit je collega’s. Met vrienden gaat de dag sneller voorbij en ze kunnen je opvrolijken als het saai wordt. Mensen die hun eigen taart meebrengen = een bonus. Vind je je baan echt niet leuk? Laat je omscholen. Het is nooit te laat om te leren!

