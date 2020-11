Hoe leef je een eenvoudig leven: 7 tips

Wat vaker een lege agenda en wat langzamer door je dag gaan, het lijkt ons zo lekker. 7 tips voor een eenvoudig leven.

Eenvoudig leven: stel prioriteiten

Vaak hebben we aan het eind van de dag veel gedaan, maar de dingen die we écht belangrijk vinden zijn niet aan bod gekomen. Dit kun je veranderen door een top 5 te maken van prioriteiten, en deze voorrang te geven. Voorbeelden van prioriteiten kunnen zijn: lezen, wandelen, tijd met familie of vrienden doorbrengen, schrijven etc.

Durf nee te zeggen

Vaak genoeg zeggen we ja voordat we er überhaupt echt over nagedacht hebben. Omdat anderen dit misschien van je verwachten, omdat je er mensen vaak blij mee maakt en omdat nee zeggen spannend kan zijn. Gebruik je dit woord wat vaker, zul je zien dat je meer grip krijgt op je eigen tijd en agenda.

Start met ontspullen

Een leeg huis zorgt voor een leeg hoofd. Door de spullen weg te doen die je eigenlijk niet meer gebruikt of niet meer op waarde schat, creëer je een rustigere omgeving met de spullen waar je wél blij van wordt. Hetzelfde principe kun je toepassen op je kledingkast, bijvoorbeeld. Nog meer tips nodig? We schreven meerdere blogs over ontspullen en we maakten er een gratis 6-weekse cursus over.

Een taak tegelijk

Door je te richten op één taak in plaats van te multitasken, hoe goed je er ook in bent, heb je een betere focus en voel je je aan het eind van de dag waarschijnlijk wat rustiger.

Ga vaker niksen

Er is niets mis met niksen, soms heb je het zelfs nodig om weer even op te laden. Probeer zonder schuldgevoel wat vaker helemaal niets te doen. Maak een wandeling, ga een uurtje bankhangen of drink een kop thee zonder je telefoon in de hand. Er is zelfs een boek geschreven over even helemaal niets doen.

Stel tijdslots in voor social media

Het liefst blijven we de hele dag op de hoogte van al het nieuws, en beantwoorden we ook appjes van vrienden of familie meteen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over onze dagelijkse ronde op Instagram. Door op vaste tijden te kijken, krijg je nog steeds alles mee, maar heb je niet het gehaaste gevoel van constant checken.

Neem een rustdag

Nee, rust nemen is niet iets om je schuldig over te voelen en nee, je wereld stort ook niet in van een dag(deel) niets doen. Probeer aan het eind van de week je telefoon en laptop aan de kant te leggen en vooral te doen wat je leuk vindt. Zo kun je weer opladen voor een nieuwe week.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Patrick Hendry/Unsplash.com