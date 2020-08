Initiatieven om het aantal prikkels te verminderen

Eén op de vijf mensen is hoogsensitief: extra gevoelig voor externe en interne triggers. Inmiddels ontstaan er steeds meer initiatieven om het aantal prikkels naar beneden te brengen.

De laatste jaren verschenen er steeds meer initiatieven die erop gericht zijn het aantal prikkels zo veel mogelijk te beperken. Het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld heeft al een paar keer prikkelarme avonden georganiseerd voor mensen die gevoelig zijn voor licht, geluid en drukke ruimtes. Het geluid wordt dan gedempt en er worden minder bezoekers binnengelaten. Op een aantal locaties in Nederland heeft ook Albert Heijn prikkelarme uurtjes. Dat houdt in dat de radio uit staat, de kassa geen piepend geluid maakt en dat er geen medewerkers rondlopen met karretjes.

Een verhaal over hoogsensitiviteit in deze tijd vind je in Flow 6.

Tekst Hagar Jobse Fotografie Davies Design Studio/Unsplash.com