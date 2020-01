Jezelf weer opladen: 3 tips

Soms gaan we door de dag als een auto op een bijna lege tank. Dan is het fijn als je ‘m af en toe weer kunt vullen. Jezelf opladen met deze 3 tips van online editor Bente.

Ga wandelen

Voor mij werkt het enorm goed na een drukke dag. Het maakt niet uit hoe koud het is en of het regent of niet. Ik trek mijn schoenen aan en ga naar buiten voor een wandeling van ongeveer een half uur. Het liefst loop ik een rondje in het park, maar iedere omgeving is prima. Het gaat erom dat je er even uit bent en behalve het wandelen, niets om handen hebt. Voor mij is het een fijn moment om te reflecteren en er een onrustig of gehaast gevoel letterlijk uit te lopen.

Alleen-tijd

Een half uur of zelfs een kwartier alleen zijn in een stille ruimte helpt mij om me weer op te laden tussen alle drukte door. Even helemaal niets. Niet praten, niet luisteren, niet ‘aan’ staan doet me altijd goed. Heb je daar geen tijd voor? Dan is een stille minuut op bijvoorbeeld het toilet of in de gang ook een fijne manier om je even af te zonderen.

Doe iets creatiefs

Heb je een paar lege uren in je agenda, probeer dan eens iets creatiefs te doen. Ga tekenen, schrijf van je af, brei of haak of doe iets anders waar je energie van krijgt. Door met mijn handen bezig te zijn en even minder met mijn hoofd, voel ik me na een tijdje vaak kalmer.

We schreven ook een blog met vijf tips om te ontstressen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Tucker Good/Unsplash.com