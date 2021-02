Kamerplanten verzorgen: 4 valkuilen en oplossingen

De meeste kamerplanten hebben verschillende hoeveelheden zon, water en zorg nodig. 4 valkuilen en oplossingen uit De kleine gids voor kamerplanten.

Te veel water

Een veel gemaakte fout is om planten in de winter, wanneer de meeste planten een winterrust houden, te veel water te geven. In de meeste gevallen moet je het water ’s winters verminderen tot een keer in de twee weken, anders komen de wortels onder water te staan. Daardoor kunnen ze gaan rotten. Andere tekenen die duiden op te veel water zijn bladeren die verwelken en geel worden, of bruin kleuren en afvallen.

Verschroeien en verbranden

Van sommige planten verschroeien of verbranden soms de bladeren. Door te veel direct zonlicht kunnen kwetsbare bladeren beschadigd raken. Zie je bruine vlekken of droge bladranden, zet je plant dan dus op een andere plek. Te weinig zon is ook niet goed, omdat het de groei van je plant kan vertragen of de bloei kan belemmeren. Merk je dat dit gebeurt, verplaats dan je plant.

Geen groei

Als je ziet dat een plant die je al een tijdje hebt niet groeit, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het zou kunnen dat je de plant ’s zomers te weinig water geeft, of ’s winters juist te veel. Een andere reden voor het uitblijven van groei kan zijn dat de plant aan een nieuwe pot toe is. Het is het best om je planten telkens als ze weer een stuk groter zijn gegroeid te verpotten. Wacht je te lang, dan kunnen de wortels van je planten verstrengeld raken en in het rond gaan groeien.

Afvallende bladeren

Als je plant veel bladeren lijkt te verliezen, kan dit duiden op een temperatuursverandering, of dat je de plant te weinig water geeft. Het is van belang om je te realiseren dat het afvallen van bladeren een natuurlijk proces is, waarmee planten zichzelf voortplanten. Maak je je zorgen, probeer je plant eerst even naar een andere plek te verplaatsen.

Nog meer over kamerplanten