Keuzes maken: zo wordt het makkelijker

We hebben steeds meer te kiezen en dat zou een gevoel van vrijheid moeten geven. Toch levert het vaak stress op. Zo wordt keuzes maken een stukje makkelijker.

Welk merk hagelslag, welke verzekering, welke film: de hele dag door maken we keuzes. En hoe luxe het ook is om iets te kiezen te hebben, het maakt ons leven er niet eenvoudiger op. Drie deskundigen over de worsteling met keuzes maken:

Filosoof Joel Anderson

“Neem zoiets alledaags als het kiezen van een ziektekostenverzekering. Dat is tegenwoordig heel complex. Je staat voor de keuze en denkt: er is vast meer wat ik zou moeten weten, maar ik kan niet inschatten wát en ik weet niet hoe ik aan meer informatie moet komen. Zo raken we van iets wat in principe een groot goed is, keuzevrijheid, in de stress.”

Schrijver Will Tiemeijer

“Mensen krijgen nu minder snel een tweede kans als het verkeerd gaat, er hangt al met al veel af van hun keuzes. Dat is waarom ze er zo mee worstelen. Maar als je hun vraagt of ze minder keuzevrijheid willen, zeggen ze nee. Hoewel ze er niet altijd gelukkiger van worden, vinden mensen het wel fijn dat ze kunnen kiezen.”

Besliscoach René Wokke

“Hard nadenken helpt niet. Het is beter het vraagstuk weg te leggen en het pas na een paar dagen weer even kort op te pakken. Als mensen een probleem loslaten, krijgt hun intuïtie namelijk weer vrij baan.”

Keuzes maken: zo kan het ook

We hebben steeds meer te kiezen en dat zou een gevoel van vrijheid moeten geven. Toch levert het vaak stress op. Wat doet deze FOBO, fear of better options, met ons? Journalist Brenda van Osch zocht het uit en maakt het zichzelf op de volgende manier makkelijker:

Sta je voor een belangrijke keuze? Kies dan vijf persoonlijke waarden die je het meest na aan het hart liggen en toets die aan je opties. Denk bijvoorbeeld aan waarden als autonomie, avontuur, dankbaarheid, flexibiliteit, groei, inspiratie, humor, plezier, uitdaging, vreugde, erkenning, waardering, doelgerichtheid en zekerheid.

